الهجرة غير النظامية
الأحد 18 يونيو 2017 20:58

شاهد: إنقاذ مئات المهاجرين قبالة الساحل الليبي

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال مئات المهاجرين الذين تكدسوا في قوارب مطاطية وخشبية من عرض البحر المتوسط.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان إنه انتشل أكثر من 800 مهاجر أمس (السبت).

وتواصلت عمليات الإنقاذ الليلة الماضية إذ بلغ عدد من جرى إنقاذهم خلال الليل 248 مهاجرا كانوا على متن قوارب مطاطية.

ووفقا لرجال الإنقاذ فإن غالبية المهاجرين كانوا من غانا والسودان ونيجيريا وغينيا وجرى إنقاذهم على بعد نحو 12 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.

وقبل أيام قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة الماضية زاد بما يصل إلى 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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