الصين
الأربعاء 17 يناير 2018 12:39

شاهد: إنقاذ فيل صغير سقط في خندق بالصين

تم إنقاذ فيل آسيوي صغير وقع في خندق يوم السبت، بمقاطعة يوننان جنوبي الصين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وأظهرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية، لقطات لرجال الإنقاذ وهم يرفعون الفيل من الحفرة، بعد أن رآه القرويون المحليون واستدعوا شرطة الغابات لإنقاذ الصغير.

وتم إرسال الفيل بعد إنقاذه، إلى المركز الآسيوي لتكاثر وإنقاذ الأفيال، في المقاطعة لإجراء مزيد من العلاج الطبي.

ووفقا لمدير المركز باو مينغ وى، فإن الفيل عمره شهر تقريبًا، ولا تزال حياته في خطر.

المصدر
رويترز
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