أستراليا
الخميس 27 ديسمبر 2018 10:30

شاهد: إنقاذ طفل و5 بالغين بأعجوبة من يخت مشتعل

أفادت وسائل إعلام أسترالية، أمس الأربعاء، بأن طفلًا في الخامسة من عمره وخمسة بالغين تم إنقاذهم بأعجوبة عندما اشتعلت النيران في يخت يبلغ طوله 15 مترًا وسط المياه.
ما القصة؟
  • اليخت كان في طريقه من نادي كليرمونت لليخوت لقضاء بعض الوقت على جزيرة روتنيست غربي أستراليا بمناسبة العام الميلادي الجديد.
  • الحريق بدأ في غرفة المحرك وانتشر بسرعة في كامل اليخت.
  • الركاب لم يكن لديهم وقت يذكر لطلب المساعدة وقفزوا في الماء دون سترات نجاة.
  • القوارب العابرة سحبت الأسرة إلى بر الأمان، بحسب مدير عمليات شرطة غرب أستراليا، بول كروشو.
  • النيران اشتعلت في اليخت بأكمله وغرق منذ ذلك الحين.
  • لقطات جوية أظهرت اليخت مشتعلًا بالكامل، فيما ظهرت الأسرة التي تم إنقاذها في لقطات أخرى وهي تهبط من قارب إنقاذ وتسير بعيدًا.
المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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يخت مشتعل
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