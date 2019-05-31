الجمعة 31 مايو 2019 09:26
شاهد: إنقاذ طفل بعد قصف للنظام في إدلب
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإنقاذ طفل سوري من تحت الأنقاض بعد قصف جوي تعرضت له مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب.
التفاصيل:
- المقطع المصور يظهر أفراد "الخوذ البيضاء" وهم يعملون على إخراج طفل حي من تحت أنقاض أحد المباني التي تم قصفها.
- بعد أن يتمكن الطفل من الخروج من تحت الأنقاض ينظر إلى أخيه الذي قتل نتيجة القصف، ولكن المحيطين به يخبرونه أنه بخير ونائم.
"Be well Abdouda .. don’t worry don’t worry, he is asleep, he is a sleep"— The White Helmets (@SyriaCivilDef) May 30, 2019
Moments of the White Helmets team’s work to save a child from under the rubble and recover the bodies of his 3 brothers who were killed by the regime’s warplanes air raids on #MaaretNuman City this morning. pic.twitter.com/SiAEbNe1zM
- قُتل 24 شخصا، بينهم أطفال، وجرح العشرات جراء الغارات الجوية على إدلب شمالي سوريا، والواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.
- تقارير محلية أفادت بأن طائرات من نوع (SU24) تابعة للنظام السوري قصفت صباح الخميس الأحياء السكنية في مدينة معرة النعمان بجنوب إدلب بأربعة صواريخ فراغية ما أدى لمقتل 4 مدنيين، بينهم أطفال.
- في منتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/ أيار من العام نفسه.
- في إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
المصدر
وسائل التواصل الاجتماعي
الجزيرة مباشر
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