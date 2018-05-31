براكين
الخميس 31 مايو 2018 15:03

شاهد: إنقاذ رجل حاصرته حمم بركانية بأحد شوارع هاواي

أظهر تسجيل مصور صادر حديثًا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الدخان والبخار وهو يتصاعد من قمة بركان كيلاويا في هاواي في السادس والعشرين من مايو/أيار 2018.

كما أظهر تسجيل جرى تصويره من الجو في السابع والعشرين من مايو/أيار، صادر عن هيئة المسح الجيولوجي ومكتب خدمات الطيران، عملية إنقاذ أحد السكان بعد أن انتشرت الحمم البركانية سريعًا في أحد شوارع ليلاني إستيتس.

وأمكن رؤية عمال الإنقاذ وهم يستخدمون المصابيح اليدوية للعثور على المواطن ليلًا.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
هاواي
حمم بركانية
ثوران
بركان كيلاويا
إنقاذ
رجل
انتشار الحمم المتقدة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: "روبوت صقر" لحماية المطارات في هولندا
Thumbnail
شاهد: زيدان يعلن رحيله عن ريال مدريد

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم