الخميس 31 مايو 2018 15:03
شاهد: إنقاذ رجل حاصرته حمم بركانية بأحد شوارع هاواي
أظهر تسجيل مصور صادر حديثًا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الدخان والبخار وهو يتصاعد من قمة بركان كيلاويا في هاواي في السادس والعشرين من مايو/أيار 2018.
كما أظهر تسجيل جرى تصويره من الجو في السابع والعشرين من مايو/أيار، صادر عن هيئة المسح الجيولوجي ومكتب خدمات الطيران، عملية إنقاذ أحد السكان بعد أن انتشرت الحمم البركانية سريعًا في أحد شوارع ليلاني إستيتس.
وأمكن رؤية عمال الإنقاذ وهم يستخدمون المصابيح اليدوية للعثور على المواطن ليلًا.
المصدر
أسوشيتد برس
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