شاهد: إنقاذ حيوان كوالا علق في "حفَّار"

الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 12:10
شاهد: إنقاذ حيوان كوالا علق في "حفَّار"
تم إنقاذ أحد حيوانات الكوالا، الذي اتخذ مأوى له فوق حفار بموقع إنشاءات بمدينة أدليد بأستراليا، الثلاثاء، حسب وسائل إعلام محلية.
ويبدو أن سائقا أبعد حيوان الكوالا عن طريق مزدحم خشية أن تصيبه السيارات المارة.
ثم صعد الكوالا على الحفار ورفض الهبوط حتى أنزله منقذون إلى بر الأمان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وبعد قيام أحد رجال الشرطة بتصوير الكوالا بهاتفه المحمول، نقل المنقذون الحيوان داخل سيارة لإجراء فحص طبي له.
المصدر
أسوشيتد برس
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