الخميس 4 مايو 2017 23:34
شاهد: إنقاذ النعجة "دوللي" بعد سقوطها بين الصخور
نجحت جهود رجال الإطفاء في إنقاذ نعجة تسمى "دوللي" بعد أن علقت بين الصخور ببريطانيا.
وقالت شرطة ويست يوركشير إن عددا من متسلقي الجبال عثروا على النعجة وسط الصخور خلال تجولهم في المنطقة.
وأظهر فيديو رجال الإطفاء وهم يرفعون النعجة من بين الصخور باستخدام رافعة.
وقالت الشرطة إن النعجة لم تصب خلال الحادث.
و"دوللي" هو اسم أطلق من قبل على النعجة التي تم استنساخها بنجاح من خلية جسمية في جامعة إدنبرة في اسكتلندا.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية