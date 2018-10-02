الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 11:39
شاهد: إنقاذ إندونيسي من تحت الأنقاض بعد 3 أيام من الزلزال
تمكن عمال الإنقاذ في إندونيسيا من انتشال رجل (38 عامًا) حيًا من تحت أنقاض مبنى منهار ليل الإثنين، بعد ثلاثة أيام من زلزال عنيف وموجة تسونامي دمرا مدينة بالو بوسط مقاطعة سولاويسي.
ونقل التلفزيون الإندونيسي الرسمي مشاهد مصورة عن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ المعروفة باسم باسارناس، لعمالها وهم يحررون سابري نوسين من أنقاض مبنى تجاري منهار.
وظهر الرجل في التسجيل المصور واعيًا ويتحدث لمنقذيه وهم يعملون بمعاونة مصابيح يدوية، وبعد تحريره وضعوه على محفة وحملوه بعيدًا. ولم تعلن أنباء عن حالته.
ارتفاع عدد الضحايا
- الوكالة الوطنية قالت، الثلاثاء، إن عدد القتلى المؤكد جراء الكارثة ارتفع من 844 قتيلًا إلى 1234، كما تضرر أكثر من 65 ألف منزل.
- كان زلزال بقوة 7 درجات ونصف الدرجة ضرب المنطقة يوم الجمعة أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي.
- لم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة والنائية حتى الآن ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددًا.
المصدر
أسوشيتد برس
رويترز
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