الخميس 14 ديسمبر 2017 11:08
شاهد: إنقاذ أنثى فهد سقطت في بئر عميقة
أنقذ طبيب بيطري أنثى فهد سقطت في بئر عميقة بالقرب من منطقة سكنية شرقي الهند يوم الأربعاء.
واستعان الطبيب البيطري المحلي، بيجوي غوغوي، بسلّم للنزول إلى البئر الجافة، وساعد في إنقاذ أنثى الفهد بعدما أعطاها مهدئ.
وقال غوغوي "لحسن الحظ لم يكن هناك ماء في البئر وكان عمقها حوالي 30 قدما (9 أمتار) ونجحنا في جلب أنثى الفهد".
وبعد نجاح عملية الإنقاذ، تم وضع أنثى الفهد في صندوق، ثم نقلها إلى حديقة الحيوان الحكومية في غوهاتي.
المصدر
أسوشيتد برس