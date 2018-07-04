كأس العالم 2018
الأربعاء 4 يوليو 2018 01:08

شاهد: إنجلترا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتبلغ دور 8 في كأس العالم

فازت إنجلترا بركلات الترجيح 4-3 على كولومبيا الثلاثاء بعدما سجل إيريك داير الركلة الحاسمة ليرسل بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم حيث ستواجه السويد.

وبدت إنجلترا في طريقها لتحقيق أول انتصار في أدوار خروج المغلوب في البطولة منذ 12 عاما عندما نفذ القائد هاري كين بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 57.

لكن ييري مينا مدافع كولومبيا انتزع تعادلا دراميا في الوقت المحتسب بدل الضائع مسجلا ثالث أهدافه في ثلاث مباريات في البطولة الحالية ليدفع المباراة لشوطين إضافيين لكن النتيجة ظلت على حالها.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
إنجلترا
كولومبيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب: المحادثات مع كوريا الشمالية "تجري بشكل جيد"
Thumbnail
اسرائيل تتهم حماس باستهداف جنودها عبر تطبيق للمونديال

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم