كأس العالم 2018
السبت 7 يوليو 2018 20:19

شاهد: إنجلترا تتغلب على السويد وتتأهل لنصف نهائي المونديال

انتزع المنتخب الإنجليزي، (السبت)، بطاقة العبور والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا لأول مرة منذ 28 عامًا.

وتغلبت إنجلترا على السويد بهدفين من دون رد في دور الثمانية (ربع النهائي) للعرس العالمي.

بذلك، تنتظر إنجلترا في المربع الذهبي الفائز من لقاء روسيا مع كرواتيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب إنجلترا، حيث أحكم لاعبوها سيطرتهم على وسط الملعب في الدقائق الأولى، قابله ميل أداء السويد للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وستلتقي روسيا صاحبة الأرض وكرواتيا في وقت لاحق اليوم وتواجه إنجلترا الفائز منهما في قبل النهائي وكلاهما أقل في التصنيف من فريق ساوثغيت، ما يعني اقتراب إنجلترا من بلوغ أول نهائي لكأس لعالم منذ 1966.

وتأهل الفريق الاسكندنافي إلى دور الثمانية عن طريق إزعاج المنافسين، وكان من السهل معرفة ذلك بعد بداية صعبة عندما عجز لاعبو إنجلترا عن التمرير ضد لاعبي السويد أصحاب المجهود الوافر.

المصدر
وكالات
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