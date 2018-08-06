إندونيسيا
الاثنين 6 أغسطس 2018 13:07

شاهد: إمام يواصل الصلاة رغم الزلزال في إندونيسيا!

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام في إندونيسيا لحظات عصيبة مرت على إمام وعدد من المصلين أثناء وقوع زلزال قوي أمس الأحد، وأسفر عن مقتل العشرات.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي يبدو أنه التقط بكاميرا مثبتة وحظي بانتشار هائل على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا وحول العالم، الإمام وهو يؤم المصلين في صلاة العشاء، عندما وقع الزلزال مع بداية الركعة الثانية.

ويبدو في المقطع المبنى وهو يهتز بشدة، ما دفع بعض المصلين إلى الفرار أثناء الصلاة، بينما أظهر الإمام رباطة جأش وثباتا مذهلين، وأكمل تلاوته حتى نهاية الصلاة، بينما انضم مصلون آخرون للصلاة لاحقا.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك جنوب إندونيسيا وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر إلى 142 شخصًا، بينما أصيب المئات، وتعرضت آلاف المنازل لأضرار.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
كلمات مفتاحية
إندونيسيا
زلزال
صلاة
إمام
ضحايا

اقرأ أيضا

Thumbnail
أسوشيتد برس: السعودية أبرمت اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن
Thumbnail
شاهد: توقيع اتفاق تاريخي في الفلبين يمنح مسلمي مورو حكما ذاتيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم