شاهد: إمام سابق للحرم يثير الجدل حول سماع النبي للأغاني
النبي و"الغناء"
الكلباني قال في لقاء مع قناة "إس بي سي" السعودية الرسمية، أنه لا يمكن لأحد إنكار وجود الغناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موردًا حديثًا من صحيح الإمام البخاري في باب سنة العيدين لأهل الإسلام.
الكلباني أشار إلى أنه جاء في هذا الباب حديث عائشة رضى الله عنها والجاريتين اللتين كانتا تغنيان.
أضاف الكلباني أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأي امرأة فقال لعائشة أتعرفين من هذه؟ قالت: لا، قال: هذه قينة بني فلان. "مغنية بني فلان، مطربة أو فنانة في عرفنا"، بحسب قول الكلباني.
الكلباني أضاف أن النبي حضر إلى عرس وكانت المرأة تغني وتقول "وفينا نبي يعمل ما في غد"، فقال لها النبي لا تقولي هذا ولكن قولي "أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم".
جدل واسع
تصريحات الكلباني أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ففي حين رد عليه بعض المغردين بخطب قديمة له يحرم فيها الغناء، رحب آخرون بتصريحات الكلباني حول الغناء وأنه حلال.
من المفارقات ان الشيخ #عادل_الكلباني كان ينتقد انشغال الناس باللهو والغناء والطرب...٢— د عبدالرحمن الراشد (@ARA_556) November 19, 2019
شكرا لمن ارسل هذا المقطع. pic.twitter.com/jZqLLEIWU4
- الكلباني أوضح في تصريحاته أنه لا يمانع في تدريس الموسيقى بالمدارس شرط ألا يكون إجباريًا على كل الطلاب.
- كان الكلباني قد أثار الجدل من قبل بعد ثنائه على أنشطة هيئة الترفيه التي يشرف عليها تركي آل الشيخ.
اتق الله يا شيخ عادل وأحذر من تأويل النصوص على ماتحب فوالله لا ينفعك يوم القيامة الا ما قدمت من الخير #عادل_الكلباني— محمد (@0HADTo04VWVLUb2) November 19, 2019
هذا قارئ في جامع وليس شيخ علم وفتوى #عادل_الكلباني— ¶ا̄ﻟﺑـــہڕﻧس¶🇸🇦 (@Eid_alotabi) November 19, 2019
في وقت انتشار الحفلات والمراقص وشيوع الكليبات الماجنة، وظهور مستشيخين يحللون ذلك ويجوزونه !! يخرج علينا الكلباني ويقول: "الغناء كان موجودا في عهد النبي"، ويعقب بعدها "لا تحملوا كلامي مالم أقله" !!— معالي الربراري (@Mrbrary) November 19, 2019
يا عادل مجرد ظهورك بهذا الوقت وهذا الظرف بتلك الآراء هو أكبر فتوى وتأييد للبرنجية ! pic.twitter.com/FTtUhupVH8