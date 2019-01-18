دوري أبطال أفريقيا
الجمعة 18 يناير 2019 23:44

شاهد: إلغاء مباراة الإسماعيلي والأفريقي بسبب شغب الجماهير

ألغيت مباراة الإسماعيلي المصري وضيفه الأفريقي التونسي ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بسبب شغب الجماهير.
التفاصيل:
  • الحكم الكاميروني نيون ايليوم أوقف المباراة في الدقيقة 84 بعد هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء قوارير المياه على أرضية استاد الإسماعيلية.
  • توقفت المباراة لفترة طويلة تداول خلالها طاقم التحكيم مع مراقب المباراة قبل أن يتخذ قرارا بعدم استكمالها.
  • قبل إلغاء المباراة، كان الإسماعيلي متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد رغم خوضه اللقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة آلاف متفرج.
  • الإسماعيلي تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق بنسون شيلونغو، الذي استقبل تمريرة عرضية من طارق طه بقدمه في الزاوية اليمنى العليا لمرمى سيف الدين الشرفي حارس الأفريقي.
  • غازي العيادي تمكن من التعادل للأفريقي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.
  • العيادي نجح في إضافة الهدف الثاني للأفريقي من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45 بعد تعرض مهاجم الأفريقي للعرقلة على حدود منطقة الجزاء وليس داخلها كما اظهرت الإعادة التلفزيونية لاحقا.
  • الجماهير ألقت قوارير المياه على لاعبي الأفريقي وحكم المباراة بعد احتسابه ركلة الجزاء الثانية وتكرر إلقاء الزجاجات بين شوطي المباراة.
  • جماهير الإسماعيلي رددت هتافات ضد مجلس إدارة النادي وخاصة بين شوطي المباراة لينسحب بعدها أعضاء المجلس ويغادروا الملعب.
  • يواجه الإسماعيلي عقوبات قاسية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.
  • قبل المباراة، كان الإسماعيلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط، بعد أن خسر في الجولة الأولى من مازيمبي من الكونغو الديمقراطية 2-صفر الأسبوع الماضي.
  • سيواصل الإسماعيلي تذيله للمجموعة بدون رصيد من النقاط فيما سيحصل الأفريقي على أول ثلاث نقاط محتلا المركز الثالث ومتساويا مع مازيمبي وشباب قسنطينة الجزائري في رصيد النقاط.
  • وسيلتقي مازيمبي مع مضيفه شباب قسنطينة بالجزائر السبت ضمن الجولة ذاتها.
المصدر
رويترز
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دوري أبطال أفريقيا
الإسماعيلي المصري
الأفريقي التونسي
إلغاء المباراة

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