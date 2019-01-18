الجمعة 18 يناير 2019 23:44
شاهد: إلغاء مباراة الإسماعيلي والأفريقي بسبب شغب الجماهير
ألغيت مباراة الإسماعيلي المصري وضيفه الأفريقي التونسي ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بسبب شغب الجماهير.
التفاصيل:
- الحكم الكاميروني نيون ايليوم أوقف المباراة في الدقيقة 84 بعد هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء قوارير المياه على أرضية استاد الإسماعيلية.
- توقفت المباراة لفترة طويلة تداول خلالها طاقم التحكيم مع مراقب المباراة قبل أن يتخذ قرارا بعدم استكمالها.
- قبل إلغاء المباراة، كان الإسماعيلي متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد رغم خوضه اللقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة آلاف متفرج.
- الإسماعيلي تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق بنسون شيلونغو، الذي استقبل تمريرة عرضية من طارق طه بقدمه في الزاوية اليمنى العليا لمرمى سيف الدين الشرفي حارس الأفريقي.
- غازي العيادي تمكن من التعادل للأفريقي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.
- العيادي نجح في إضافة الهدف الثاني للأفريقي من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45 بعد تعرض مهاجم الأفريقي للعرقلة على حدود منطقة الجزاء وليس داخلها كما اظهرت الإعادة التلفزيونية لاحقا.
- الجماهير ألقت قوارير المياه على لاعبي الأفريقي وحكم المباراة بعد احتسابه ركلة الجزاء الثانية وتكرر إلقاء الزجاجات بين شوطي المباراة.
- جماهير الإسماعيلي رددت هتافات ضد مجلس إدارة النادي وخاصة بين شوطي المباراة لينسحب بعدها أعضاء المجلس ويغادروا الملعب.
- يواجه الإسماعيلي عقوبات قاسية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.
- قبل المباراة، كان الإسماعيلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط، بعد أن خسر في الجولة الأولى من مازيمبي من الكونغو الديمقراطية 2-صفر الأسبوع الماضي.
- سيواصل الإسماعيلي تذيله للمجموعة بدون رصيد من النقاط فيما سيحصل الأفريقي على أول ثلاث نقاط محتلا المركز الثالث ومتساويا مع مازيمبي وشباب قسنطينة الجزائري في رصيد النقاط.
- وسيلتقي مازيمبي مع مضيفه شباب قسنطينة بالجزائر السبت ضمن الجولة ذاتها.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية