فيروس كورونا
الاثنين 27 أبريل 2020 22:35

شاهد: إقبال كثيف على الحلّاقين في سويسرا

شهدت محلات الحلاقة وتصفيف الشعر إقبالا كبيرا في سويسرا مع بدء البلاد تخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ولم تفرض سويسرا حجرا تاما في إطار إجراءات الطوارئ التي أعلنتها الشهر الماضي لمكافحة وباء كوفيد-19.

لكن السلطات بدأت الإثنين رفع القيود، في إطار عملية تستمر على ثلاث مراحل، وتفرض على الأعمال التجارية المعنية وضع خطط لحماية الزبائن والموظفين على السواء.

وسُمح بإجراء العمليات الجراحية كما سمح لأطباء الأسنان ودور الحضانة ومصففي الشعر ومراكز التجميل والتدليك بإعادة فتح أبوابهم. وسمح بإعادة فتح متاجر بيع الخردة والأزهار ومعدات الحدائق.

وفي جنيف، بدأ مصففو الشعر يومهم في وقت مبكر لاستقبال العدد الكبير من الزبائن.

وأعلنت سويسرا إصابة أكثر من 29 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد بينما توفي أكثر من 1300 في البلد الأوربي البالغ عدد سكانه 8.5 مليون نسمة.

وكانت نسبة الإصابات في جنيف هي الأعلى في البلاد بمعدّل شخص من كل مئة.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس

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