السودان
الأربعاء 3 أكتوبر 2018 19:37

شاهد: إغلاق مطار الخرطوم وإصابة 8 بعد تصادم طائرتين عسكريتين

قال مسؤولون سودانيون إن 8 أشخاص أصيبوا بعد تصادم بين طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم الذي تم إغلاقه عقب الحادث.
التفاصيل:
  • قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبد الحافظ عبد الرحيم إن السلطات أغلقت المطار كإجراء تأميني حسب القواعد الدولية لسلامة الطيران.
  • أضاف أنه جرى تحويل الرحلات الدولية إلى مطار بورسودان، مشيرا إلى أن المطار سيفتح قريبا.
  • نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في المطار أن 8 أشخاص أصيبوا إثر اصطدام طائرتين تابعتين للجيش السوداني على مدرج المطار.
  • قال مسؤول في المطار إن الطائرتين، وهما من طراز انتونوف، هبطتا بفارق ثوان على المدرج نفسه ما تسبب بوقوع الحادث.
  • قال مسؤول آخر إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد الحادث.
  • أظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرتين تتحركان على المدرج قبل أن تصطدم أحداهما فجأة بذيل الأخرى.
  • أظهرت صور للحادث تضرر الطائرتين بشدة.
حوادث سابقة:
  • حادث الأربعاء هو الثالث الذي يتعرض له سلاح الطيران السوداني في أقل من شهر.
  • ففي 21 سبتمبر/ أيلول، قتل طياران سودانيان بعدما تحطمت طائرتهما العسكرية اثناء تدريب قرب أم درمان على الضفة الغربية للنيل.
  • قبلها بأيام، تحطمت مروحية عسكرية في إقليم دارفور أثناء هبوطها بعد مهمة روتينية.
المصدر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
مطار الخرطوم
حادث تصادم
طائرة حربية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: الرئاسة التركية تعلق على اختفاء خاشقجي.. وخطيبته تعتصم
Thumbnail
مسؤولان تركيان: خاشقجي لايزال داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم