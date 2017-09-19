بريطانيا
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 18:19

شاهد: إغلاق طريق سريع في بريطانيا بسبب جسم مشبوه

أغلقت السلطات البريطانية (الثلاثاء) جزءا من طريق إم.1 السريع بعد العثور على ما وصفته الشرطة بأنه جسم مشبوه تحت أحد الجسور.

وعُثر على الجسم المشبوه في حوالي الساعة 0630 بتوقيت غرينتش مما دفع الشرطة لإغلاق الطريق في الاتجاهين بين "ميلتون كينز" و "نورثامبتون" في وسط إنجلترا.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صفوفا طويلة من السيارات على الطريق السريع وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة لندن بالشمال.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
بريطانيا
إغلاق طريق
جسم مشبوه
ميلتون كينز
نورثامبتون
لندن

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب يهاجم كوريا الشمالية وإيران ويدعو لتغيير النظام العالمي
Thumbnail
شاهد: دبابات تركية تصوب مدافعها تجاه كردستان العراق

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم