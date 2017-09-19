الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 18:19
شاهد: إغلاق طريق سريع في بريطانيا بسبب جسم مشبوه
أغلقت السلطات البريطانية (الثلاثاء) جزءا من طريق إم.1 السريع بعد العثور على ما وصفته الشرطة بأنه جسم مشبوه تحت أحد الجسور.
وعُثر على الجسم المشبوه في حوالي الساعة 0630 بتوقيت غرينتش مما دفع الشرطة لإغلاق الطريق في الاتجاهين بين "ميلتون كينز" و "نورثامبتون" في وسط إنجلترا.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صفوفا طويلة من السيارات على الطريق السريع وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة لندن بالشمال.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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