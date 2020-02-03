شاهد: إعلامي مصري يثير الجدل بشأن "صفقة القرن"

أثار إعلامي مثير الجدل بشأن "صفقة القرن" الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلا إنها "تلخص صراعا بين الأديان".

وقال توفيق عكاشة، في برنامجه (مصر اليوم) الذي يبث على تليفزيون "الحياة" إن " فريق الإعداد من الزملاء يتناولون صفقة القرن من منظور التصريحات التي تصدر عن الدول والمنظمات الدولية ومن الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنني سوف أتناولها من زاوية أخرى."

وشرع عكاشة في تناول ما قال إنها " قصة الصفقة من خلال الأديان السماوية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام)، انطلاقا من قصة النبي يوسف بن يعقوب عليه السلام، والتي قال إن تلك القصة عليها اتفاق في الأديان الثلاثة وفي الكتب المقدسة لتلك الأديان."