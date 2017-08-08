الثلاثاء 8 أغسطس 2017 10:20
شاهد: إعصار يتسبب في انقلاب السيارات بماريلاند
قالت دائرة الارصاد الجوية الوطنية، إن العاصفة التي ضربت سالزبوري شرق ولاية ماريلاند الأمريكية وأدت لانقلاب عدد من السيارات، كانت على الأرجح إعصارًا.
وقال عالم الأرصاد مايك دوتر، الاثنين، إن الخدمة ستقدم تأكيدًا رسميًا يوم الثلاثاء عندما يقوم المسؤولون بتفتيش الضرر.
ونقلت تقارير وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم إن الأشجار انقسمت والسيارات انقلبت.
كما ألحقت أضرارًا بالمنازل والمباني، ولم ترد انباء عن وقوع إصابات بعد ظهر الاثنين.
المصدر
أسوشيتد برس
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