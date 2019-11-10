الأحد 10 نوفمبر 2019 22:21
شاهد: إعصار "بلبل" يقتل 20 شخصا في الهند وبنغلاديش
لقي 20 شخصا مصرعهم، في الهند وبنغلاديش، إثر إعصار "بلبل" الذي يضرب البلدين منذ ليل السبت، فيما أجبر السلطات البنغالية على إجلاء نحو مليوني شخص من بعض المناطق الساحلية.
التفاصيل
- اجتاحت رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً (75 ميلاً في الساعة) وعواصف تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة (80 ميلاً في الساعة)، المناطق القريبة من الحدود بين بنغلادش والهند.
- وكالة "ذا برس ترست" الهندية (خاصة) قالت، الأحد، إن 7 أشخاص قتلوا في ولاية بنغال، غربي الهند، إثر انهيارات أرضية وقعت مساء السبت.
- في بنغلاديش، سقط 7 قتلى آخرين، جراء رياح عاتية رافقت الإعصار، حسبما نقلت وكالة "يونايتد نيوز أوف بنغلاديش" المحلية (خاصة).
- المسؤولون في بنغلاديش قالوا إنه يجري البحث عن 36 صيادا مفقودا.
- لم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في المخيمات التي تقع في جنوب شرق بنغلاديش والتي تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين من الروهينغيا المجاورة.
- أغلب حالات الوفاة نتجت إثر سقوط أشجار أو جدران بسبب الرياح العاتية، فوق الضحايا.
- وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية نقلت عن وزير الدولة لإدارة الكوارث في بنغلاديش، إنامور الرحمن، قوله، إن حوالي "5 آلاف منزل في جميع أنحاء المنطقة الساحلية في البلاد تضررت، والعديد من الأشجار اقتلعت بسبب الإعصار".
- إنامور ذكر أن السلطات البنغالية أجلت أكثر من 2.1 مليون شخص ووزعتهم على 5 آلاف ملجأ، قبل أن يصل الإعصار للمناطق الساحلية.
- السلطات في بنغلاديش قالت إن الإعصار تسبب في تضرر أكثر من ستة آلاف منزل ومساحات شاسعة من الأراضية الزراعية.
- إنعام الرحمن وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش إن هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم سياح محليون، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار، مشيرا إلى أنه "مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعا" في إشارة لنظام تحذير من العواصف.
- وزارة الزراعة البنغالية، قالت إن أكثر من 200 ألف هكتار من الأفدنة الزراعية دُمرت إثر الإعصار ذاته.
- بدأت حدة إعصار "بلبل" في التضاؤل بعد عبوره المنطقة الساحلية جنوب غربي بنغلاديش.
- هيئة الارصاد الهندية قالت إن الإعصار تحرك نحو شمال شرق البلاد، وتراجعت قوته إلى " منخفض " فوق ساحل بنغلاديش بحلول مساء الأحد، وبلغت سرعته 60 كيلومترا في الساعة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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