حرائق غابات
الجمعة 21 سبتمبر 2018 21:34

شاهد: إعصار النار يلتهم خرطوم مطافئ

في مشهد نادر الحدوث التهم إعصار من النار خرطوما للمطافئ في إحدى المقاطعات الكندية.
التفاصيل: 
  • يظهر المقطع رجل إطفاء وهو يحاول الإمساك بالخرطوم بينما كان الإعصار يسحبه بقوة.
  • حاول عدد من زملاء رجل الإطفاء مساعدة زميلهم، لكن الإعصار كان أقوى منهم جميعا وجذب الخرطوم إلى داخله قبل أن تشتعل فيه النيران.
  • التقطت المقطع إطفائية تدعى مار شيدلووسكي خلال حرائق الغابات التي اجتاحت مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
  • قالت شيدلووسكي إن الإعصار استمر في حرق جذوع الأشجار لأكثر من 45 دقيقة قبل أن يلتهم الخرطوم الخاص بهم.
  • أشارت إلى أن الدخان كان كثيفا للغاية ما منعها من الرؤية جيدا، ولكنها قدرت ارتفاع الإعصار بأكثر من 60 مترا.
  • قالت وسائل إعلام محلية إن الإعصار تكون من الرياح القوية والحرارة الشديدة الناتجة عن حرائق الغابات.
المصدر
رويترز
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كندا
حرائق غابات
إطفاء حرائق
مطافئ

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