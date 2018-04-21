السعودية
السبت 21 أبريل 2018 22:38

شاهد: إطلاق نار في حي الخزامى بالعاصمة السعودية

أفادت أنباء تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق نار قرب قصر الخزامى في العاصمة السعودية الرياض.

وتداول الناشطون لقطات فيديو يُسمع فيها أصوات إطلاق نار كثيف، قالوا إنها في حي الخزامى في الرياض.

وقال الناشطون إن السلطات السعودية حذرت من بث أية صور أو معلومات تتعلق بما حدث.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من الجهات السعودية الرسمية بشأن ذلك.

وتصدر هاشتاج #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى قائمة التريند على تويتر في المملكة العربية السعودية، بينما حل في المركز الثاني ضمن أعلى التغريدات عالميا.

المصدر
الجزيرة
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قصر ملكي
الملك سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان

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