السعودية
الجمعة 21 فبراير 2020 19:33

شاهد: إطلاق نار في المدينة المنورة وإصابة رجال أمن

قالت الشرطة السعودية، اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على رجل فتح النار على سيارة ثم دهس السائق أثناء خروجه منها في المدينة المنورة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ثلاثة من أفراد الأمن أصيبوا في العملية.
ووفقا لبيان صدر عن شرطة المدينة المنورة فإن الحادث وقع في منطقة طيبة، وأن مطلق النار فر بعد ذلك من مكان الحادث وتحصن في منزله وقام بإطلاق النار على رجال الأمن، قبل أن يتمكنوا من اعتقاله.

وأوضح البيان أن السلطات تحقق مع المعتقل، وهو في العقد الرابع من عمره، لمعرفة دوافعه.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للحظة وقوع إطلاق النار في المدينة المنورة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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إطلاق نار
المدينة المنورة
الأمن السعودي

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