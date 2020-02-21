شاهد: إطلاق نار في المدينة المنورة وإصابة رجال أمن
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ثلاثة من أفراد الأمن أصيبوا في العملية.
ووفقا لبيان صدر عن شرطة المدينة المنورة فإن الحادث وقع في منطقة طيبة، وأن مطلق النار فر بعد ذلك من مكان الحادث وتحصن في منزله وقام بإطلاق النار على رجال الأمن، قبل أن يتمكنوا من اعتقاله.
وأوضح البيان أن السلطات تحقق مع المعتقل، وهو في العقد الرابع من عمره، لمعرفة دوافعه.
شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها. pic.twitter.com/R2c59qcOPB— الأمن العام (@security_gov) February 21, 2020
ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للحظة وقوع إطلاق النار في المدينة المنورة.
#هام 🔴— أخبار السعودية - هام (@Newss_24) February 21, 2020
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تمكن رجال الأمن الأشاوس اليوم الجمعة من إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق النار تجاه رجلي أمن قبل صلاة الجمعة بحي الدويمة في #المدينة_المنورة ونتج عن هذه العملية المجرمة والآثمة إصابة رجلي الأمن، أحدهما في حالة حرجة.
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"دعواتكم لرجلي الأمن بالشفاء العاجل"
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