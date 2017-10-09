الاثنين 9 أكتوبر 2017 12:51
شاهد: إطلاق نار خلال شجار أمام محكمة سعودية
قالت وسائل إعلام سعودية إن عشرة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق نار ببندقية صيد بعد شجار وقع أمام مبنى محكمة التنفيذ بمحافظة "حفر الباطن".
وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يُظهر إطلاق النار ونقل المصابين.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة ألقت القبض على المتورطين في الحادث، وإن المصابين نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من هجوم على إحدى بوابات قصر السلام في جدة أسفر عن مقتل اثنين من الحراس وإصابة ثلاثة.
المصدر
الجزيرة