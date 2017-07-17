الهند
الاثنين 17 يوليو 2017 09:56

شاهد: إطلاق أول قطار يعمل بالطاقة الشمسية في نيودلهي

انضمت الهند، إلى عدد قليل من البلدان التي بدأت الاعتماد على الوقود البديل، حيث أطلقت السكك الحديدية الهندية أول مجموعة قطارات جديدة تعمل بألواح الطاقة الشمسية في نيودلهي.

وشهد وزير النقل الهندي، رايلواي سوريش برابهو، لحظة انطلاق أول قطار من القطارات الستة في نيودلهي، بقدرة 1600 حصان، وتصل سعته إلى 89 شخصاً لكل عربة.

وكل عربة من القطار مزودة بـ16 لوحة شمسية تعمل على تشغيل الأجهزة الكهربائية فيها، كما يحتوي القطار على قوة احتياطية "للاستخدام ليلا" يمكن تشغيلها على البطارية لمدة 72 ساعة على الأقل.

وقال برابهو إن القطار يجمع بين وقود الديزل والطاقة الشمسية، أي مزيج من الوقود الأحفوري وغير الأحفوري، لتشغيل ثالث أكبر شبكة سكك حديدية في العالم، وستقوم قريبًا بمراجعة سياستها الخاصة بالوقود.

ويتزامن القطار الذي يعمل بالطاقة الشمسية جزئيًا مع الطموح الهندي من اتفاقية المناخ في باريس وتطبيق الإجراءات الصديقة للبيئة التي اتخذتها السكك الحديدية الهندية، ويجتمع أيضًا مع قواعد مبادرة "صنع في الهند" حيث تم بناؤه محليا بمصنع في تشيناي بولاية تاميل نادو أقصى جنوب الهند.

ويبدأ القطار مساره من محطة ساراي روهيلا فى دلهي الى مفرق جارهى هارسارو في ولاية هاريانا شمالي الهند.

ويعتزم قطاع السكك الحديدية الهندية مع نجاح القطار  تطوير شبكة القطارات لتتحول جميع القطارات إلى العمل بالطاقة الشمسية.

المصدر
رويترز
صحف أجنبية
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الهند
نيودلهي
السكك الحديدية الهندية
وزير النقل الهندي
وقود الديزل
الطاقة الشمسية
ألواح الطاقة الشمسية
قطار
وقود بديل
صديق للبيئة
محلي الصنع
ثالث أكبر شبكة سكك حديدية في العالم

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