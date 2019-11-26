احتجاجات العراق
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:28

شاهد: إضرام النيران بمنازل نائبين سابقين بالناصرية جنوبي العراق

تداول عراقيون على منصات التواصل، مقاطع فيديو أظهرت إضرام النيران في بيوت النائبين السابقين عن محافظة ذي قار، خالد الأسدي، وهلال السهلاني، في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وتشهد محافظة ذي قار توترًا في الأوضاع الأمنية بعد مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة العشرات خلال فض قوات الأمن لتظاهرات شهدتها المحافظة أول أمس بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

وأغلق المتظاهرون أمس الإثنين ساحات وطرقا في بغداد وجنوبي العراق عقب مواجهات مع قوات الأمن، بينما أكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمشروعيْ قانونيْ الانتخابات التشريعية ومفوضية الانتخابات.

حرق منزل النائب السابق خالد الأسدي في الناصرية مركز محافظة ذي قار (مواقع التواصل)

 

من ناحيتها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تصاعد موجة العنف ضد المتظاهرين في البصرة جنوبي العراق، ما أوقع العديد من القتلى والجرحى.

وقالت المنظمة الدولية على تويتر "نراقب التطورات على الأرض وتشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قبل قوات الأمن العراقية بأرواح المحتجين وحريتهم في حرية التعبير والتجمع".

وقد أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق في وقت سابق، من يوم الأحد، على أن ثلاثة متظاهرين قد قتلوا، وأصيب عشرات آخرين خلال فض قوات الأمن العراقية لاعتصام متظاهرين في قضاء أم قصر في البصرة جنوبي العراق.

ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات واسعة تطالب برحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. وتخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى.

متظاهرون يحرقون منزل النائب السابق هلال السهلاني وسط الناصرية (مواقع التواصل)
المصدر
الجزيرة مباشر
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