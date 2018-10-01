شاهد: إضراب شامل يترك شوارع القدس خالية.. لماذا؟

عم إضراب شامل مدينة القدس المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي العنصري.

ما القصة؟

دعت القوى الفلسطينية إلى إضراب شامل في مدينة القدس المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي العنصري.

أظهرت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في شوارع القدس، المحال التجارية والمؤسسات وهي مغلقة كما توقفت حركة النقل العامة، وأغلقت المدارس والمعاهد والجامعات.

انتشرت قوات كبيرة للاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مدينة القدس الشرقية وبخاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

يتزامن الإضراب مع ذكرى "الانتفاضة الفلسطينية الثانية" حيث يحيي الفلسطينيون شهداء قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى احتجاجهم على اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون للمسجد الأقصى في القدس عام 2000.

إضراب يعم الضفة الغربية:

في مشهد تضامني مع فلسطيني الداخل عم الإضراب مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يتضامن المضربون مع سكان قرية الخان الأحمر، شرقي القدس، والذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازله.

أغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما أعلنت نقابة المواصلات العامة تعطيل كافة خطوط النقل الداخلية والخارجية.

أغلقت الحكومة الفلسطينية كافة دوائرها الرسمية ومدارسها.

شمل الاضراب الجامعات والمعاهد والبنوك والمخابز ومحطات الوقود.

عم الإضراب مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية ـ الأناضول

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية وهيئات حكومية وأهلية بالضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، للإضراب الشامل اليوم، رفضا لقانون القومية الإسرائيلي، وتضامنا مع سكان "الخان الأحمر".

ما هو قانون القومية الإسرائيلي؟

أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قانون القومية، بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، في 19 يوليو/تموز الماضي.

ينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

يشجع القانون على الاستيطان الإسرائيلي ويشدد على تنمية ودعم الدولة للاستيطان اليهودي.

ينزع القانون عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ما يهدد بمواصلة استخدامها مستقبلا.

القانون صدر بعد إحياء الذكرى السبعين لقيام إسرائيل. وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

يمثل فلسطينيو الداخل 20% من عدد السكان في إسرائيل.

أثار القانون انتقادات إقليمية ودولية ووصف بالعنصري.

ما قصة الخان الأحمر؟

تنتهي اليوم المهلة التي منحها الاحتلال لسكان الخان الأحمر لهدم منازلهم