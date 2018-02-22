فرنسا
الخميس 22 فبراير 2018 18:36

شاهد: إضراب الموظفين يلغي نحو نصف رحلات "إير فرانس"

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" إلغاء نصف رحلاتها الطويلة الخميس بسبب اضراب طيارين وطواقم أرضية وجوية للمطالبة بزيادة شاملة في الأجور بنسبة 6%.

وأظهرت لقطات مصورة العشرات من موظفي الشركة وهم يشتبكون مع الشرطة ويقتحمون إحدى صالات السفر بمطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية.

وتعرض الإدارة زيادة أساسية بنسبة واحد بالمئة تسدد على دفعتين، ومجموعة من الحوافز رفضتها النقابات بحجة أنها "محدودة".

وسجلت مجموعة "إير فرانس-كي إل إم" ارتفاعا في أرباحها التشغيلية بنسبة 42% لتبلغ  مليارا و490 مليون يورو (نحو 1.84 مليار دولار) في 2017.

وقالت الشركة إنها تتوقع الاستمرار في 75% من برنامجها المقرر، بما يشمل 50% من رحلاتها الطويلة التي تنطلق من باريس و75% من رحلاتها المتوسطة التي تنطلق وتعود إلى مطار شارل ديغول في باريس و85% من رحلاتها القصيرة.

وتقدر الإدارة نسبة المضربين بنحو 28% من الموظفين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر داخل الشركة أن هذه النسبة تشمل 33% من الطيارين و37% من الطواقم الجوية و26% من الطواقم الأرضية.

المصدر
أسوشيتد برس
وكالة الأنباء الفرنسية
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إير فرانس
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إشتباكات
الشرطة الفرنسية
مطار شارل ديغول

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