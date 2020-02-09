شاهد: إضاعة 9 ركلات ترجيح متتالية في مباراة واحدة
وافتتح داينفريس دوغلاس التسجيل لفيسيل كوبي في الدقيقة 27 ثم أدرك ماركوس جونيور التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 36 قبل أن يتقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب كيوجو فوروهاشي في الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني، تعادل يوكوهاما بهدف سجله تاكاهيرو أوجيهارا في الدقيقة 54 ثم تقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب هوتارو ياماجوتشي في الدقيقة 69 لكن اريك ناسيمينتو دي ليما سجل هدف التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 73.
وانتهت المباراة بالتعادل 3 - 3 ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي أهُدر فيها تسع ركلات من كلا الفريقين من أصل 14 ركلة جزاء.
انيستا كسب السوبر الياباني مع فريقه— Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) February 8, 2020
لكن مش دا الخبر .. الخبر ان الفرقتين في ركلات الجزاء ضيعوا 9 ركلات ترجيح متتالية 😅
14 بنلتي اتسجل منهم 5 بس ( اول اربعه واخر واحده)
انيستا كان سدد اول واحده لفرقته وفيرمايلين كان من ضمن الي ضيعوا
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وحسمت ضربات الجزاء فوز فيسيل كوبي 3 - 2 وتتويجه باللقب وذلك بمشاركة النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق.
وبهذا الفوز يكون إنييستا قد حقق لقبين مع فريقه الياباني الذي انضم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني قبل 3 مواسم ومن المنتظر أن يلعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.