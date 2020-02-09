اليابان
الاثنين 10 فبراير 2020 14:13

شاهد: إضاعة 9 ركلات ترجيح متتالية في مباراة واحدة

توج فريق فيسيل كوبي، بلقب كأس السوبر الياباني لكرة القدم، السبت، إثر تغلبه على يوكوهاما إف مارينوس 3-2 بالضربات الترجيحية بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

وافتتح داينفريس دوغلاس التسجيل لفيسيل كوبي في الدقيقة 27 ثم أدرك ماركوس جونيور التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 36 قبل أن يتقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب كيوجو فوروهاشي في الدقيقة 40.  

وفي الشوط الثاني، تعادل يوكوهاما بهدف سجله تاكاهيرو أوجيهارا في الدقيقة 54 ثم تقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب هوتارو ياماجوتشي في الدقيقة 69 لكن اريك ناسيمينتو دي ليما سجل هدف التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 73.    

وانتهت المباراة بالتعادل 3 - 3 ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي أهُدر فيها تسع ركلات من كلا الفريقين من أصل 14 ركلة جزاء.

وحسمت ضربات الجزاء فوز فيسيل كوبي 3 - 2 وتتويجه باللقب وذلك بمشاركة النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق.

وبهذا الفوز يكون إنييستا قد حقق لقبين مع فريقه الياباني الذي انضم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني قبل 3 مواسم ومن المنتظر أن يلعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم. 

النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني (غيتي)
المصدر
الجزيرة مباشر
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الألمانية
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السوبر الياباني
كرة قدم
ركلات جزاء

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