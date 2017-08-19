شاهد: إصابة 8 أشخاص في حادث طعن بسكين شرقي روسيا

ذكرت لجنة تحقيق روسية أن رجلا طعن ثمانية أشخاص في وسط مدينة سورجوت شرقي روسيا اليوم السبت.

وقالت اللجنة في بيان إن الرجل كان مسلحا بسكين وهاجم المارة في أحد شوارع مدينة سورجوت، وأصاب ثمانية أشخاص، وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى بجروح مختلفة الخطورة، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

وأضافت أنه تم إطلاق النار على المهاجم وقتله. ولم تعرف بعد دوافع المهاجم.

وتحدثت تقارير محلية من المدينة الغنية بالنفط، التي تقع على بعد 2100 كم شرق موسكو، عن عدد من المهاجمين الملثمين. بيد أنه لم ترد أي تأكيدات من السلطات.

وسورجوت مدينة يبلغ تعداد سكانها نحو 300 ألف نسمة، وهي مركز صناعة النفط في سيبيريا.