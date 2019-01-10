شاهد: إصابة قادة عسكريين في هجوم حوثي على عرض للجيش اليمني
وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العسكري بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة.
شاهد لحظة استهداف #الحوثيين لقاعدة #العند الجوية جنوب #اليمنhttps://t.co/pfA8W5lHdy#إرم_نيوز #لحج pic.twitter.com/x3ksRHHX6l— إرم نيوز (@EremNews) ١٠ يناير ٢٠١٩
- القصف استهدف عرضًا عسكريًا للجيش اليمني أثناء تدشين العام التدريبي الجديد بحضور عدد من القادة العسكريين، أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات من قيادات عسكرية رفيعة وجنود يمنيين.
- مصدر عسكري قال إن الهجوم استهدف منصة العرض التي كان عدد من المسؤولين يتابع العرض منها.
#لحج عملية قاعدة #العند تواطؤ وتساهل الهدف الوحيد منه القضاء علي القيادات العسكرية التي تدين بالولاء للرئيس هادي pic.twitter.com/txIZLX3VHg— Īβŋ-ΛLђΛĐĐΛĐ (@ibnalhaddad) ١٠ يناير ٢٠١٩
- شهود عيان قالوا إن انفجارا قويا هز منطقة العرض العسكري المقام في قاعدة عسكرية بحي العند وأضافوا أن ضباطا كبارا أصيبوا في الهجوم.
- أصيب في الهجوم، اللواء عبدالله النخعي رئيس هيئة الأركان العامة، ونائبه صالح الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح والقائد العسكري ثابت جواس، بالإضافة إلى إصابة محافظ لحج أحمد تركي ووكيل المحافظة صالح البكري، وتم نقلهم إلى مستشفيات عدن.
كافة القيادات الجنوبية بينها رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الاستخبارات العسكرية ومحافظ لحج وغيرهم والذين تم استهدافهم أثناء عرض عسكري في العند بطائرة حوثية مسيرة هم بخير والأنباء ترد أن إصابة اللواء محمد طماح خطيرة ونسأل الله لكافة الجنود والضباط السلامة.— جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) ١٠ يناير ٢٠١٩
- لم يتضح ما إذا كان مسؤولون عسكريون حضروا من السعودية والإمارات، الدولتين اللتين تقودان تحالفًا تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء.
- جماعة الحوثي تبنت الهجوم، وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن سلاح الجو المسير استهدف تجمعات لمن وصفتهم بـ"الغزاة" في قاعدة العند، وأن الهجوم تم بعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم داخل القاعدة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
مليشيات الحوثي تنشر فيديو مصور من الجو لحظة إستهدافها للحفل العسكري في قاعدة العند بمحافظة لحج، هل من المعقول أن تكون هذه قاعدة عسكرية جوية وليس فيها رادارات لكشف الأجسام الحرارية التي تكون قريبة من القاعدة خصوصا انها وصلت إلى المنصة التي فيها كبار قيادات الدولة العسكريين..! pic.twitter.com/RtPcPeSKXE— مالك اليزيدي اليافعي (@malekalyazidi) ١٠ يناير ٢٠١٩
- قاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وكان الحوثيون سيطروا على هذه القاعدة خلال تقدمهم جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.
- الحوثيون أعلنوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين، لكن التوتر تزايد في الآونة الأخيرة بشأن كيفية تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.
الحوطة مستشفى ابن خلدون يشهدان استنفارا أمنيا كبير جراء الاستهداف الحوثي للعند ..وإصابة محافظ لحج احمد التركي بالهجوم ..— محمـد باوزيـر (@pNvzVwTbMwmh5Tj) ١٠ يناير ٢٠١٩
من خلال تواجدنا بالمستشفى للمعلومة حصيلة أولية من مستشفى ابن خلدون ٤ قتلى وعدد كبير من الجنود المصابين .#تفجير_قاعده_العند pic.twitter.com/kSxbtEWROE
- واتفق الحوثيون المتحالفون مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية وعلى سحب القوات في محادثات سلام جرت في السويد في ديسمبر/كانون الأول.
- جاء ذلك بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف. لكن تنفيذ الاتفاق تعثر إذ لم تحدد الحكومة من الذي سيحكم مدينة الحديدة بعد سحب القوات.
صور من حطام الطائرة الموجهة التي اطلقتها جماعات الإرهاب الانقلابية الحوثية على منصة الاحتفال بالعام التدريبي في قاعدة العند العسكرية في لحج، والتي هبطت وانفجرت في المنصة وقتلت وجرحت عددا لم يحدد من قيادات عسكرية كبيرة من جيش الشرعية اليمنية. pic.twitter.com/CkLGhZVvLL— أحمد الربيزي (@Ahmedalrbizy) ١٠ يناير ٢٠١٩
نجاة محافظ لحج "التركي" وقائد المنطقة العسكرية الرابعة "فضل حسن" من انفجار طائرة حوثية مسيرة استهدفت منصة عرض عسكري في معسكر العند— مطنوخ جبل رأس🇾🇪. (تحيا الجمهورية اليمنية🇾🇪 (@QuTeSv1RfkRNS8z) ١٠ يناير ٢٠١٩
وجاري البحث عن احصائية القتلى والجرحى.
الحوثيون يعلنون رسميا مسؤوليتهم عن استهداف قاعدة العند #العند pic.twitter.com/yChDfIfrfU
#شاهد قائد محور العند اللواء الركن ثابت مثنى جواس يصف التفجير الذي استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية بمحافظة #لحج بالفاشل pic.twitter.com/a99xac9WGC— قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) ١٠ يناير ٢٠١٩
حصيلة أولية لهجوم مليشيا الحوثي على عرض عسكري في قاعدة العند ، ينشرها مكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى في لحج , pic.twitter.com/rWOdFjTla2— عدن24/aden24 (@aden24_) ١٠ يناير ٢٠١٩
القائد جواس يتحدث عن تفاصيل فشل الهجوم الحوثي بـ #طائرة_بدون_طيار على عرض عسكري في قاعدة العند في #لحج .— هاني الصفيان (@H_alsufayan) ١٠ يناير ٢٠١٩
ويؤكد سلامة الجنود و القيادات العسكرية. pic.twitter.com/fNquyQnQtj
أسماء لأربعة شهداء من بين الجرحى في كشف رسمي بالجرحى والشهداء، بدون ألقاب وصفة ورتب. للذين سقطوا صباح اليوم في العملية الغادرة لطائرة موجهة - احتمال تكون من صنع إيران - مسيرة وجهها الانقلابيون على حفل تدشين عسكري في منصة قاعدة العند العسكرية محافظة لحج الجنوبية. pic.twitter.com/RtDXSp6jgV— أحمد الربيزي (@Ahmedalrbizy) ١٠ يناير ٢٠١٩