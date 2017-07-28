إسبانيا
الجمعة 28 يوليو 2017 13:17

شاهد: إصابة عشرات في حادث قطار مروع بإسبانيا

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية إن قطار ركاب اصطدم بحاجز في محطة فرانثيا ببرشلونة الجمعة، ما أسفر عن إصابة 54 شخصا على الأقل أحدهم في حالة خطيرة.

وتسببت قوة الاصطدام في تحول مقدمة القطار إلى كتلة من الحديد المنبعج على الحاجز.

وقالت خدمات الطوارئ إن 20 من المصابين بينهم السائق نقلوا إلى المستشفى وإن الباقين عولجوا في موقع الحادث.

وقالت صحيفة (لا فانجارديا) إن كثيرا من الركاب كانوا قد تركوا مقاعدهم استعدادا للنزول عندما وقع الحادث.

وكان القطار قادما من قرية سانت بيثينك دي كالديرس  في إقليم تاراجونا.

وقالت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة إن تحقيقا بدأ في الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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