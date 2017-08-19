السبت 19 أغسطس 2017 18:53
شاهد: إصابة شرطيين في ولاية بنسلفانيا بالرصاص ومقتل شخصين
ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطيين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أُصيبا بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع مشتبه به في سوق بمنطقة فيرتشانس أمس الجمعة.
ونقلت محطة دبليو بي إكس آي التلفزيونية ومقرها بيتسبرغ عن مصادر بالشرطة لم تسمها أن المشتبه به لاقى حتفه.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن حالة الشرطيين مستقرة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة إن بي سي الإخبارية تواجدا مكثفا للشرطة أمام سوق "ستوب إن شوب" التجاري الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي بيتسبرغ.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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