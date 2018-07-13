الجمعة 13 يوليو 2018 20:26
شاهد: إصابة العشرات بعد خروج قطار عن القضبان في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 55 شخصا على الأقل أصيبوا (الجمعة) عندما خرج قطار ركاب عن القضبان جنوب القاهرة.
وقال أحمد محيي، مساعد وزير الصحة، في تصريحات تلفزيونية إنه "لا توجد وفيات ولا إصابات خطيرة".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن بيان لوزارة النقل أن ثلاث عربات بالقطار الذي كان متجها إلى محافظة قنا بصعيد مصر خرجت عن القضبان.
وأمر النائب العام نبيل صادق بفتح تحقيق في الحادث.
وكثيرا ما شكا المصريون من فشل حكوماتهم في تطبيق معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية المتقادمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز