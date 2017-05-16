حوادث
الثلاثاء 16 مايو 2017 12:50

شاهد: إصابة أمريكي بالرصاص أثناء نزهة بالدراجة الهوائية

أصيب دراج أمريكي بالرصاص خلال تنزهه بالدراجة الهوائية مع آخرين بولاية لويزيانا الأمريكية.

وأظهرت كاميرا مثبتة في دراجة الدراج كريتسوفر ويس لحظة إصابته في جانبه الأيسر بالرصاص أثناء قيادته لدراجته الهوائية مع آخرين يوم الأحد، ما اضطره للتوقف للحصول على المساعدة.

وقال مسؤولون إن الإصابة حدثت نتيجة إطلاق رصاص من موقع قريب. ونقل ويس إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية أن إصابته ليست خطيرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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دراج
دراجات هوائية
إطلاق نار

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