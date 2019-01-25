شاهد: إصابات برصاص الاحتلال في الضفة وقرب حدود غزة

أُصيب 14 متظاهرين فلسطينيين، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

التفاصيل: الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، قال في بيان مقتضب، إن "14 فلسطينيين أصيبوا بجراح إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم قرب الحدود الشرقية للقطاع".

توافد فلسطينيون، اليوم، نحو مخيمات العودة المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات مسيرات العودة.

المتظاهرون توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع حاملين الأعلام الفلسطينية.

الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (مشكلة من الفصائل الفلسطينية)، أطلقت على الجمعة الـ 44 للتظاهرات السلمية، اسم "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر".

الهيئة دعت في بيان، أهالي غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات "العودة" على طول السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز من وجوده، على امتداد حدود قطاع غزة استعدادا لمواجهات مع الفلسطينيين، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. المنحة القطرية الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أشارت إلى أن قرار رفض حركة حماس، الخميس، تلقي أموال المنحة القطرية بالشروط الإسرائيلية.

مساء الخميس الماضي، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السماح بنقل منحة مالية، تقدمها قطر لقطاع غزة، بالتزامن مع قرار حماس رفض استقبالها.

حماس أعلنت وعلى لسان خليل الحية، نائب رئيسها في قطاع غزة، الخميس، رفضها استقبال المنحة المالية، ردا على "سلوك الحكومة الإسرائيلية"، ومحاولتها "التملص من تفاهمات التهدئة".

الحية، قال في مؤتمر صحفي بغزة: نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة، ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولته ابتزاز شعبنا، والتملص من تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد قررت، قبل نحو 3 أسابيع، وللمرة الثانية، وقف تحويل المنحة القطرية، ردا على ما قالت إنها "أعمال عنف" وقعت قرب المنطقة الحدودية للقطاع.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، قال في مؤتمر صحفي اليوم في غزة إن بعض الأطراف حاولت استغلال المنحة القطرية إلى غزة وتصوير الأمر على أنها تستهدف الهدوء مقابل الدولار.

العمادي: تم التوافق على أن يتم صرف المنحة القطرية لمشاريع إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

العمادي: مواجهات بالضفة أصيب 6 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

مواجهات اندلعت في بلدات المغير بمحافظة رام الله (وسط)، وكفر قدوم غربي نابلس (شمال)، استخدم خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب وكالة الأناضول.

المواجهات اندلعت إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة، منددة بالاستيطان.

مصادر طبية فلسطينية، قالت لـ"الأناضول"، إنها نقلت مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي، وقدمت العلاج ميدانيا لأربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدة المغير.

كل جمعة تنظم مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

تقديرات إسرائيلية وفلسطينية تشير إلى وجود نحو 650 ألفا في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية. خلفيات: يشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.