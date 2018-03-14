دوري أبطال أوربا
الأربعاء 14 مارس 2018 01:08

شاهد: إشبيلية يقصي مانشستر يونايتد ويصعد للدور 8 بدوري أبطال أوربا

قاد الفرنسي وسام بن يدر فريقه إشبيلية الإسباني لدور 8 بدوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1 في إياب دور 16 من البطولة.

وسجل بن يدر، الذي شارك بديلا في المباراة، هدفي إشبيلية في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل هدف مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 84.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت في إسبانيا، بالتعادل السلبي ليصعد إشبيلية إلى دور 8 لأول مرة في تاريخه.

وأنقذ ديفيد دي خيا فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما انفرد به بن يدر وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه إلا ان دي خيا تألق وأبعد الكرة.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
رويترز
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دوري أبطال أوروبا
إشبيلية الإسباني
مانشستر يونايتد
وسام بن يدر
جوزيه مورينيو

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