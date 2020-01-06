شاهد| إسماعيل هنية: قاسم سليماني "شهيد القدس"

شارك رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري في تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في طهران.

وفي كلمة خلال التشييع، قال هنية إن مقتل سليماني "جريمة نكراء"، ووعد باستمرار المقاومة رغم اغتيال قادتها في فلسطين وخارجها.

وأكد هنية أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي لن يضعف وسيستمر".

وقال هنية "أتينا من فلسطين لنقدم التعازي الى سماحة القائد السيد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية بشهادة الفريق سليماني". وأشار إلى أن سليماني "قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار".

ووصف هنية سليماني بـ"شهيد القدس" قائلا "الشهيد القائد سليماني الذي ضحى حياته من اجل دعم المقاومة وإسنادها، هو شهيد القدس".

لا ورب القدس ما هو بشهيد القدس pic.twitter.com/yIqzjEwgRV — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) January 6, 2020

وشارك في صلاة الجنازة كبار المسؤولين الإيرانيين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة.

واحتشد المشيعون في شوارع طهران في وقت مبكر اليوم الإثنين لوداع سليماني، ورفع المشيعون صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل بالقرب من جامعة طهران، حيث قاد خامنئي صلاة الجنازة.

ونقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر تتخلله صور جوية للحشود، بينما قالت زينب ابنة قاسم سليماني أمام المشيعين، إن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ستواجهان "يومًا أسود" نتيجة قتل والدها، وأضافت "أيها المعتوه ترمب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي".