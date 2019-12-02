شاهد: إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف شمالي اليمن
ووفقا للحساب، فإن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض- جو في مديرية حيران يوم أمس الأحد، ونقلت قناة المسيرة عن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قوله إنه سيتم الكشف عنه لاحقًا، حيث تم توثيق العملية بالصوت والصورة.
وقال سريع إن الطائرة تعود للتحالف بقيادة السعودية، وتم إسقاطها أثناء قيامها "بأعمال عدائية"، مؤكدًا أن "سماء اليمن لم تعد مستباحة وأن على الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية".
ويأتي إسقاط المقاتلة بعد ساعات من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو في جبال مجازة الشرقية قبالة عسير، ما أدى الى احتراقها ومقتل طياريها السعوديين.
🎥 #شاهد | مواصفات طائرة الوينغ لونغ الصينية التي تم إسقاطها في أجواء مديرية #حيران بمحافظة #حجة مساء أمس 01-12-2019#سماء_اليمن_ليست_للنزهة#اليمن #قناة_المسيرة#Yemen pic.twitter.com/bOsHpiBOw3— قناة المسيرة (@almasirah) December 1, 2019
ونشرت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، معلومات عن الطائرة التجسسية المقاتلة التي تم إسقاطها:
- طائرة "Wing Loong" تعتبر من أفخر الصناعات العسكرية الصينية.
- تعتبر الطائرة غير المأهولة نسخة جيدة عن طائرة "أم كيو-9 ريبير" الأمريكية.
- الطائرة توفر خدمات المراقبة والضرب الدقيق للأهداف الأرضية على مدى 4000 كيلومتر.
- مسلحة بصاروخين جو - أرض AKD-10 مضادة للدروع من الجيل الثالث الصيني.
- مزودة برادار الفتحة الاصطناعية ويمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير.
- تحمل 200 كيلوغرام من الأسلحة وأجهزة الاستشعار وتستطيع التحليق في السماء لمدة 20 ساعة متواصلة.