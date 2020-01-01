التطبيع مع إسرائيل
الأربعاء 1 يناير 2020 21:31

شاهد: إسرائيل تستعرض محطات التطبيع العربي خلال 2019

وزير الخارجية البحريني (يمين) في لقاء مع يسرائيل كاتس (يسار) وزير خارجية إسرائيل
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استعرض حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، الثلاثاء، أبرز المحطات التي جمعت إسرائيل بالدول العربية في عام 2019.

وتطرق مقطع الفيديو إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى الإمارات، والتوقيع على اتفاقية مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي 2020.

كما استعرض الفيديو توقيع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، وإلى لقاء كاتس مع وزير خارجية البحرين وزيارة عشرات الآلاف من الإسرائيليين دولا عربية أبرزها مصر والأردن والمغرب والسعودية وقطر والكويت والبحرين.

كما تناول الفيديو مشاركة البعثات الإسرائيلية الرياضية بمسابقات في قطر والإمارات، والتي تخللها عزف النشيد الإسرائيلي بالدوحة وأبوظبي.

ومن بين المحطات التي عرضها الحساب، مبادرة كاتس لتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج واستضافة وفود إعلامية عربية بتل أبيب واجتماع إسرائيل بالدول العربية في "قمة وارسو" ضد "التهديد الإيراني".

واحتفى الحساب بتصريحات وزير خارجية البحرين التي اعتبر فيها إسرائيل جزءا من الشرق الأوسط، وبعودة العلاقات مع تشاد، ودفء العلاقات مع مصر والأردن.

المصدر
الجزيرة مباشر
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