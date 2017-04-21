الجمعة 21 أبريل 2017 16:25
شاهد: إسرائيليون يتظاهرون أمام الكنيست للمطالبة بتقنين الماريجوانا
احتشد إسرائيليون خارج الكنيست (الخميس) في إطار عطلة سنوية، غير رسمية، للقنب الهندي يطلق عليها 20/4.
وتجمع عشاق الماريجوانا ودخنوها بحرية بعد أن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لإلغاء تجريم تعاطيها الشهر الماضي.
ولا يزال بيع الماريجوانا وزراعتها ضمن الجرائم الجنائية في إسرائيل.
وتعاطي الماريجوانا منتشر إلى حد ما في إسرائيل.
ويقول مكتب الأمم المتحدة للعقاقير والجريمة إن حوالي 9% من الإسرائيليين يتعاطون الماريجوانا.
لكن بعض الخبراء الإسرائيليين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك.
وحصل 25 ألف شخص على رخصة لتعاطي العقار لأغراض طبية في إسرائيل، التي تعد من الدول الرائدة في العالم في مجال أبحاث استخدام الماريجوانا لأغراض طبية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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