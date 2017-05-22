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الاثنين 22 مايو 2017 12:24

شاهد: إسدال الستار عن "أعظم عرض على الأرض" بعد 146 عاما

سيرك رينجلينج بروس وبارنوم آند بايلي يقدم آخر عروضه قبل إغلاقه
رويترز
​​​​​​​بعد 146 عاما من العروض.. ودع سيرك رينغلينغ بروس وبارنوم آند بايلي الجماهير في آخر عرض على الإطلاق يحمل عنوان "أعظم عرض على الأرض".

وقال كينيث فيلد المدير التنفيذي لشركة فيلد إنترتينمنت مالكة السيرك خلال العرض الذي أقيم على مشارف مدينة نيويورك وبث مباشرة على موقع رينغلينغ إن "القلب لينفطر لرؤيتكم جميعا تحضرون العرض النهائي".

وقال إن أكثر من 250 مليونا شاهدوا عروض رينغلينغ وأضاف "ما ستشاهدونه الليلة من الإخلاص ومثابرة كل شخص هو ما جعل المستحيل ممكنا".

وتأتي الخاتمة التي أعلن عنها فيلد في يناير/ كانون الثاني بعد عام من انصياع الشركة لنشطاء حقوق الحيوان وموافقتها على وقف عروض الأفيال.

ومثلت هذه العروض عنصر جذب لأكثر من قرن حيث كانت الأفيال رمزا لعلامة رينغلينغ بروس.

وقال فيلد في بيان آنذاك إنه قرر طي خيمة السيرك نتيجة تكاليف التشغيل المرتفعة بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التذاكر. وقالت الشركة إنه بعد وقف عرض الأفيال فإن تراجع الحضور "كان أكبر من المتوقع".

واستمر السيرك في عروض النمور والأسود والخيول والكلاب والجمال حتى النهاية على الرغم من الانتقاد الحاد من منظمة (ناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات).

واشتهرت عبارة "أعظم عرض على الأرض" التي استخدمها السيرك كشعار لدرجة أن المخرج السينمائي سيسيل بي. ديميل استخدمها اسما لفيلم أخرجه عام 1952 كان من بطولة شارلتون هيستون وبيتي هوتون وفاز عنه بجائزة الأوسكار.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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سيرك
نيويورك
حقوق الإنسان
عروض بهلوانية

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