تجسس
الأحد 11 فبراير 2018 23:25

شاهد: إستونيا وروسيا تتبادلان الجواسيس عبر الحدود

قالت وكالة أنباء البلطيق إن إستونيا وروسيا تبادلتا محتجزين مدانين بالتجسس في معبر حدودي بين الدولتين.

ونقلت الوكالة عن مصلحة الأمن الداخلي في إستونيا قولها إنه تمت مبادلة رايفو سوسي، وهو إستوني أدين بالتجسس وحكم عليه باثني عشر عاما في سجن شديد الحراسة في روسيا، مع أرتيم زينتسينكو الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في إستونيا للتجسس لصالح روسيا في مايو/أيار الماضي.

وقالت وكالة الأمن الإستونية "إستونيا رحلت إلى روسيا جاسوسا ارتكب جريمة هنا وتمكن رجل أعمال إستوني من العودة إلى أحبائه بعد احتجاز طويل في روسيا".

وأظهر مقطع مصور ما يقول جهاز الأمن الداخلي الإستوني إنه عملية تبادل الجواسيس على الحدود بين البلدين.

المصدر
أسوشيتد برس
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مبادلة جواسيس
معبر حدودي

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