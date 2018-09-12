دوري الأمم الأوربية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 00:50

شاهد: إسبانيا تمطر شباك كرواتيا بسداسية في دوري الأمم الأوربية

أمطر المنتخب الإسباني مرمى ضيفه الكرواتي بسداسية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري القسم الأول لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة أحرزها ساول نيغويز و ماركو أسينسيو و لوفري كالينيتش بالخطأ في مرماه في الدقائق 24 و33 و35.

وأضاف "الماتادور" ثلاثة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عبر رودريغو مورينو وسيرخيو راموس وإيسكو في الدقائق 50 و57 و70.

وارتفع رصيد إسبانيا إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل المنتخب الكرواتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوربية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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دوري الأمم الأوربية
إسبانيا
كرواتيا
رودريغو مورينو
سيرخيو راموس
إيسكو
ماركو أسينسيو

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