جريمة
الاثنين 9 أكتوبر 2017 13:16

شاهد: إسبانيا تضبط شحنة كوكايين بقيمة تقارب ربع مليار دولار

ضبطت السلطات الإسبانية 3.8 طن من الكوكايين وجدت في حجرة مخبأة من زورق، ضمن ما وصفته بأنه عملية تهريب ضخمة للمخدرات ضمن عملية دولية في المحيط الأطلسي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية محلية أن سعر السوق من الكوكايين المصادرة قد يتجاوز 200 مليون يورو (234.6 مليون دولار).

وكان زورق التهريب في طريقه من كولومبيا قبل أن يتم اعتراضه بالقرب من جزر الكناري، حيث سحبته الشرطة الإسبانية إلى ميناء كاديز لتفتيشه.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعة من أفراد الطاقم كانوا على متن القارب.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز (578501
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كوكايين
إسبانيا
المحيط الأطلسي
ضبط
زورق
كولومبيا
جزر الكناري

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