شاهد: إدخال طفل مغربي مصاب بكورونا إلى الحجر الصحي بعد وفاة والدته
وانتشر مقطع للطفل، زياد إسماعيل يوسف، لحظة صعوده سيارة الإسعاف بعد إصابته بالفيروس، وكانت والدته القاضية زاكية توفيت، الأسبوع الماضي، جراء الإصابة بفيروس كورونا.
أصغر طفل مغربي مصاب ب #كورونا توفيت والدته بنفس المرض... الله يشفيه يا رب... #المغرب pic.twitter.com/vcfWOtsdlg— فهد البطي (@fbati91) April 1, 2020
زياد اصغر طفل مغربى مصاب بكورونا وكمان والدته ماتت بسبب كورونا 💔💔— Mohamed Alaa (@mohamedalaa19) April 1, 2020
سمعت مداخله والده ع الجزيره حاجه تحزن 🤦🤦🤦
كنا فين والزفت الفيروس ده فين 💔
مين كان يصدق ان واحد بياكل خفاش ف الصين هيفرتك أسره ف المغرب 😢 pic.twitter.com/KGu60Xjhbj
#كورونا— Hamed alhamed (@Hamedal14204805) April 1, 2020
مشهد يقطع القلب 😭😭
طفل مغربي عمره 4 سنوات مصاب بكورونا😱
#توقع_اول_من_يكتشف_علاج_كورونا #عطاء_في_عملي_وسلامة_في_بيتي pic.twitter.com/6vHJ5rmURf
#كورونا— ابوغازي . هموم أمة (@PzNil60P7e8TwVA) April 1, 2020
مشهد يقطع القلب 😭😭
طفل مغربي عمره 4 سنوات مصاب بكورونا😱 pic.twitter.com/xbbpocI7cJ
يارب اشفيه واشفى كل اطفال العالم طفل مغربى مصاب بفايروس كورونا pic.twitter.com/nRgXSvIjLE— الريف المصرى ارض الحضاره (@kJiTFZDn3g1hJMY) April 1, 2020
طفل مغربي ٤ سنوات مصاب بكورونا يذهب رفقة المسعفين للحجر الصحي. ربنا يشفيه ويعافيه ويصبر أهله. #كورونا pic.twitter.com/qh8jSmIYwV— خالد الحوينى (@khaledalheweny) April 1, 2020
ونشر والد الطفل، مساء أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع فيسبوك يطلب فيه الدعاء لولده بالشفاء العاجل من الفيروس.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 925 ألفًا و53 شخصًا، قضى منهم 46 ألفًا و399 شخصًا، وتعافى 193 ألفًا و431 آخرين، حتى الآن.
وفي المغرب، أصيب 642 شخصًا، منهم 25 حالة جديدة، وتوفيت 37 حالة، منها حالة واحدة جديدة، في حين تعافى 26 شخصًا، حتى الساعة.