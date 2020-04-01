فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 23:23

شاهد: إدخال طفل مغربي مصاب بكورونا إلى الحجر الصحي بعد وفاة والدته

الطفل المغربي، زياد إسماعيل يوسف، المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
الطفل المغربي، زياد إسماعيل يوسف، المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
مواقع التواصل
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إصابة طفل مغربي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حي البساتين بمدينة مكناس المغربية.

وانتشر مقطع للطفل، زياد إسماعيل يوسف، لحظة صعوده سيارة الإسعاف بعد إصابته بالفيروس، وكانت والدته القاضية زاكية توفيت، الأسبوع الماضي، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر والد الطفل، مساء أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع فيسبوك يطلب فيه الدعاء لولده بالشفاء العاجل من الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 925 ألفًا و53 شخصًا، قضى منهم 46 ألفًا و399 شخصًا، وتعافى 193 ألفًا و431 آخرين، حتى الآن.

وفي المغرب، أصيب 642 شخصًا، منهم 25 حالة جديدة، وتوفيت 37 حالة، منها حالة واحدة جديدة، في حين تعافى 26 شخصًا، حتى الساعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
كورونا يجبر البحرية الأمريكية على إخلاء حاملة طائرات
Thumbnail
فيروس كورونا: عمال الإكوادور يضعون الموتى في شاحنات تبريد
Thumbnail
منظمات دولية: الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا
Thumbnail
للمرة الأولى.. أكثر من 500 وفاة في بريطانيا بفيروس كورونا
Thumbnail
حب وشوق وكورونا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: إدخال طفل مغربي مصاب بكورونا إلى الحجر الصحي بعد وفاة والدته
  2. كورونا يجبر البحرية الأمريكية على إخلاء حاملة طائرات
  3. فيروس كورونا: عمال الإكوادور يضعون الموتى في شاحنات تبريد
  4. منظمات دولية: الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا
  5. للمرة الأولى.. أكثر من 500 وفاة في بريطانيا بفيروس كورونا