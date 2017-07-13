الولايات المتحدة
الخميس 13 يوليو 2017 20:27

شاهد: إخلاء جامعة كاليفورنيا من طلابها بعد تهديد بقنبلة

قالت جامعة كاليفورنيا في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنها أخلت عنابر الحرم الجامعي من الطلاب في وقت متأخر (الأربعاء) بعد تهديد بقنبلة.

وذكر نظام الإنذار بالجامعة في تغريدة على تويتر أن تهديدا بقنبلة أطلق في المركز الترفيهي بالحرم الجامعي حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وجاء في التغريدة "مطلوب من المقيمين البقاء خلف الأبواب ما لم يصدر توجيه مغاير، تجنبوا المنطقة حتى إشعار آخر".

ونقلت الجامعة نحو 2500 شخص من العنابر ومباني الحرم الجامعي إلى استاد دريك أحد الملاعب الرياضية بها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
جامعة كاليفورنيا
الحرم الجامعي
نظام الإنذار
المركز الترفيهي
استاد دريك

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