فرنسا
الاثنين 20 مايو 2019 22:26

شاهد: إخلاء برج إيفل بباريس بعد تسلق رجل للمزار الشهير

قالت شرطة باريس والشركة المشغلة لبرج إيفل إنه تم إخلاء البرج وإغلاق الشوارع المحيطة به، الاثنين، بعد رصد رجل يصعد القسم العلوي من المزار الواقع بقلب العاصمة الفرنسية.
إخلاء برج إيفل بباريس:
  • ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن فريقا متخصصا من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع.
  • قالت متحدثة باسم الشركة المشغلة للبرج في تصريح لرويترز Yk "الرجل دخل البرج بشكل طبيعي وبدأ في تسلقه بمجرد دخوله الطابق الثاني".
  • قالت الشركة في بيان على تويتر إن البرج، وهو أحد أشهر المعالم في العالم، سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فرنسا
برج إيفل

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