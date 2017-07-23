الأحد 23 يوليو 2017 21:32
شاهد: إجلاء الآلاف من السكان في اليابان بسبب الأمطار الغزيرة
قالت السلطات اليابانية إنها طلبت من عشرات الآلاف في شمال شرق البلاد إخلاء منازلهم (الأحد) مع هطول غزير للأمطار تسبب في فيضانات وأدى إلى انقطاع بعض خطوط السكك الحديدية.
وقال مسؤول في مقاطعة أكيتا إن أوامر صدرت لنحو 25 ألف مواطن في المنطقة بالإجلاء كما نُصح نحو 65 ألفا آخرين بالمغادرة أو طُلب منهم الاستعداد للرحيل عن المنطقة.
وأضاف أن عددا من الأنهار فاضت على ضفافها كما أغرقت المياه أكثر من مئة منزل.
وتابع أنه لم ترد تقارير بوقوع إصابات أو قتلى ولكن السلطات ما زالت تتحرى الأمر.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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