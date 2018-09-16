كرة قدم
الأحد 16 سبتمبر 2018 10:14

شاهد: إبراهيموفيتش يسجل هدفه رقم 500 بطريقة رائعة

سجل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفه رقم 500 في مسيرته بطريقة رائعة خلال مواجهة فريقه لوس أنجليس غالاكسي وتورنتو في الدوري الأمريكي السبت.

وشهدت المباراة تطورات مثيرة، فبعدما تقدم تورنتو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء تمكن غالاكسي من العودة للمباراة بهدف رائع للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 43، وهو الهدف السابع عشر لإبراهيموفيتش في مسيرته مع غالاكسي ورقم 500 في مسيرته الرياضية.

ويبدو أن هدف إبراهيموفيتش أثار شهية زملائه حيث تمكنوا من إدراك التعادل بهدفين آخرين في الدقيقة 54 و58، لكن تورنتو تمكن من العودة للمباراة وأحرز هدفي الفوز في الدقيقة 75 و94.

المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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كرة قدم
زلاتان إبراهيموفيتش
هدف

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